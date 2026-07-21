Crysencio Summerville s’envole vers Al-Hilal pour 80 millions d’euros, et Feyenoord en tire profit. Selon FR12.nl, le club de Rotterdam percevra environ 1,4 million d’euros au départ de l’ailier de West Ham United vers la Saudi Pro League.

Formé au club entre 7 et 18 ans, l’attaquant avait ensuite été prêté au FC Dordrecht puis à ADO La Haye lors de son dernier passage à Rotterdam.

Grâce au mécanisme de solidarité de la FIFA, jusqu’à 5 % du montant du transfert est réparti entre les clubs ayant contribué à la formation du joueur entre ses 12 et 23 ans. Les années de formation postérieures au seizième anniversaire comptent davantage que les années précédentes.

Au vu du parcours du joueur, Feyenoord devrait toucher, selon les estimations, 1,7 à 1,8 % du montant total de la transaction. Sur la base d’un transfert à 80 millions d’euros, cela équivaut à environ 1,36 à 1,44 million d’euros.

Mi-2020, l’attaquant avait quitté Rotterdam pour rejoindre Leeds United, qui avait déboursé 1,5 million d’euros pour l’international néerlandais. Lors de cette transaction, les Rotterdamois avaient négocié un pourcentage de revente de 10 %. Ils en ont pleinement profité lorsque Summerville a été cédé à West Ham United en 2024 pour 30 millions d’euros.

Grâce à ce pourcentage sur la revente, à la contribution de solidarité et à l’indemnité de formation, Feyenoord avait alors touché au total 4,5 millions d’euros en provenance d’Angleterre.

Au total, Feyenoord a tiré environ 7,4 millions d’euros de la vente de Summerville, un montant qui intègre la contribution de solidarité estimée à 1,4 million d’euros que générera son transfert vers Al-Hilal.