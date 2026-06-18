Le Feyenoord passe à l’action et propose un contrat de trois ans à un joueur de l’Ajax

Selon Ajax Showtime, Feyenoord souhaite recruter Anass Moumane. Le jeune Amstellodamois de 18 ans pourrait s’engager pour trois saisons à Rotterdam-Sud.

Prévu pour rejoindre le Jong Ajax la saison prochaine, le jeune milieu de terrain peut quitter sa ville natale sans que le club amstellodamois perçoive d’indemnité, bien qu’il soit encore sous contrat.

Selon le journaliste Bram Bark, le club rotterdamois exploite cette opportunité et a soumis à son homologue amstellodamois une proposition de trois ans.

Si d’autres clubs s’intéressent aussi à lui, le droitier doit faire un choix délicat : son contrat à l’Ajax court encore jusqu’en milieu d’année 2027.

Même s’il pourrait intégrer le Jong Ajax, l’offre rotterdamoise lui promet un parcours plus avantageux : un contrat immédiat de trois ans au stade De Kuip.

« Bien qu’il y ait des divergences au sein de l’Ajax quant à l’opportunité de laisser partir ou non ce jeune talent, le club renonce à une clause de rachat ou à un pourcentage sur la revente en cas de départ éventuel », ajoute Bark.

Recruté par l’AFC seulement l’été dernier, Moumane avait déjà effectué un premier passage au centre de formation de l’Ajax entre 2015 et 2019.