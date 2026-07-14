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Hertha BSC v Eintracht Braunschweig - Second BundesligaGetty Images Sport

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Le Feyenoord obtient enfin une réponse claire de la part du gardien Tjark Ernst

Mercato
Feyenoord
Hertha Berlin
T. Ernst

Selon BILD, Tjark Ernst est officiellement le nouveau gardien titulaire du Feyenoord. Le portier allemand de 23 ans quitte le Hertha BSC pour Rotterdam, dans une transaction estimée à plus de 5 millions d'euros.

Selon Feyenoord Transfermarkt, le directeur technique Devy Rigaux aurait fixé un ultimatum à ce gardien talentueux, qui a longtemps hésité.

Né à Stuttgart, le portier a finalement opté pour ce nouveau défi à l’étranger. Il disputera la Ligue des champions comme gardien titulaire avec le Feyenoord.

Depuis mardi, il ne s’entraîne plus avec le Hertha. Le journaliste Carsten Priefer le présente comme le meilleur gardien de but de la 2. Bundesliga.

À De Kuip, il succédera à son compatriote Timon Wellenreuther (30 ans), qui pourrait rejoindre le VfL Wolfsburg.

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Le club allemand relégué s’était déjà intéressé à Ernst, tout comme le Celtic et le Borussia Mönchengladbach.

Sous les couleurs du Hertha, il a disputé 97 matchs officiels, effectué 140 interventions et gardé ses filets inviolés à 24 reprises.

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