Le Feyenoord négocie un transfert de 5 millions d'euros pour recruter le successeur de Wellenreuther

Le Feyenoord a désigné Tjark Ernst comme futur gardien titulaire. Selon FR12.nl, le service de recrutement a validé son recrutement et une proposition a été transmise au joueur de 23 ans.

Si le dossier aboutit, le club activera la clause libératoire de cinq millions d’euros inscrite dans le contrat du gardien au Hertha BSC.

Le gardien de 23 ans, séduit par l’idée de disputer la Ligue des champions, est pressenti pour devenir le numéro un, Timon Wellenreuther devant très probablement quitter le club.

La concurrence est vive : le Celtic est également intéressé et le VfL Wolfsburg négocie déjà avec le Hertha BSC pour un éventuel transfert. Wolfsburg ne peut toutefois pas activer la clause, celle-ci ne s’appliquant pas aux clubs de 2. Bundesliga.

Pour Feyenoord, cette clause n’est pas un obstacle. Hertha BSC ne souhaite toutefois pas laisser partir Ernst sans autre forme de procès et met tout en œuvre pour conserver son gardien, considéré comme un joueur clé pour l’avenir.

Formé au VfL Bochum, le gardien de 1,93 mètre évolue à Berlin depuis 2022 et compte deux sélections avec l’équipe d’Allemagne espoirs.

Sous contrat jusqu’en 2027 avec le Hertha, sa valeur est estimée à quatre millions d’euros par Transfermarkt.