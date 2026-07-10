Le Feyenoord négocie activement avec un club de l'Eredivisie pour recruter Jan Plug

Tout indique que Jan Plug ne portera pas le maillot du Feyenoord la saison prochaine. Le club rotterdamois souhaite le prêter et négocie activement avec son voisin, l'Excelsior, selon FR12.

Le club croit en l’avenir du défenseur, auteur de neuf apparitions avec l’équipe première et sous contrat jusqu’en 2028. Mais la concurrence est telle que ses perspectives de jeu sont limitées.

Le club de Rotterdam mise donc sur un prêt afin de permettre au défenseur central de 21 ans d’acquérir une expérience précieuse en Eredivisie. Excelsior entend bien profiter de cette opportunité.

« Les discussions entre les deux clubs évoluent de manière positive », écrit FR12. « L’intérêt d’Excelsior pour Plug remonte à quelque temps déjà. Le club de l’Eredivisie voit dans ce défenseur gaucher un renfort pour la saison à venir et dispose désormais des meilleurs atouts pour le recruter. »

Bien que plusieurs clubs se soient manifestés ces derniers mois pour le joueur de Feyenoord, un prêt à Excelsior apparaît comme l’option la plus concrète. La saison passée, Plug avait déjà été prêté au FC Dordrecht (Keuken Kampioen Divisie) lors de la trêve hivernale, où il avait laissé une forte impression.

Les deux clubs doivent désormais finaliser l’accord. Parallèlement, Excelsior souhaite aussi s’attacher les services d’Aymen Sliti, toujours en prêt, comme annoncé plus tôt ce vendredi.