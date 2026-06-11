Le Feyenoord envisage de nommer l’ancien adjoint de Pep Guardiola au poste d’entraîneur principal

Selon l’Algemeen Dagblad, Carlos Vicens fait partie des candidats retenus par le Feyenoord. Sous contrat avec Braga jusqu’en 2028, l’entraîneur espagnol pourrait succéder à Robin van Persie.

Âgé de 43 ans, il a mené Braga jusqu’aux demi-finales de l’Europa League la saison passée et a précédemment été l’assistant de Pep Guardiola à Manchester City.

La saison dernière, il a mené son équipe à une victoire 1-0 à domicile contre Feyenoord, match après lequel Van Persie avait été vivement critiqué pour son choix de composition.

En Liga Portugal, Braga a terminé à la quatrième place, derrière le FC Porto, Benfica et le Sporting Portugal.

En 2022, il devait déjà rejoindre l’Eredivisie pour succéder à Frank Wormuth à Heracles.

Mais le club d’Almelo a été relégué, entraînant l’annulation du contrat de Vicens, qui est retourné à Manchester.

Au total, il aura été l’adjoint de Guardiola pendant quatre ans au sein de cette grande puissance européenne. L’été dernier, Braga lui a offert l’occasion de voler de ses propres ailes.