Le Feyenoord en tournée au Mexique ? « Ces internationaux coûteux ont également été observés »

Selon des informations parues ces derniers jours dans la presse mexicaine, le Feyenoord s'intéresse au marché mexicain. Il semble donc de plus en plus probable que le directeur général Dennis te Kloese tiendra à nouveau les rênes cet été en ce qui concerne les joueurs que le club de Rotterdam recrutera.

On avait déjà appris que Raúl Rangel, gardien de but des Chivas et de l'équipe nationale mexicaine, était pressenti pour devenir le nouveau gardien titulaire de Feyenoord.

Gilberto Mora (Club Tijuana), Érik Lira (Cruz Azul) et Ozziel Herrera (Tigres) auraient également fait l'objet d'une attention particulière de la part des recruteurs de Feyenoord ces derniers temps, selon les dernières informations. À première vue, il s'agit de joueurs assez coûteux.

Mora, qui compte cinq sélections en équipe nationale, est un milieu de terrain de 17 ans qui, malgré son jeune âge, a déjà disputé 49 matches officiels pour le Club Tijuana. Il a également été associé ces derniers temps à de grands clubs espagnols tels que le FC Barcelone et le Real Madrid.

Lira est un milieu défensif de 25 ans qui compte 22 sélections avec le Mexique. Herrera est un ailier de 24 ans qui a disputé sept matchs internationaux.

Te Kloese a travaillé pendant de nombreuses années au Mexique, notamment chez les Chivas et les Tigres, et a également été actif au sein de la fédération mexicaine de football.

Cela a permis au dirigeant néerlandais de se constituer un vaste réseau, qu’il a déjà mis à profit à plusieurs reprises ces dernières années pour le Feyenoord, avec un succès variable.