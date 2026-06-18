Le milieu de terrain Paulo Rudisill, 20 ans, a officialisé son départ du Feyenoord sur Instagram. Le gardien Plamen Andreev (21 ans) devrait lui aussi quitter le club.

L’Américain rentre dans son État natal, la Californie, après deux saisons passées à Rotterdam. L’international espoir se souvient d’une période marquante au cours de laquelle il a rencontré sa compagne Noëlle Kuijt (22 ans).

Passé par les différentes équipes de jeunes du club, il n’a toutefois jamais réussi à percer avec le groupe professionnel, ce qui a conduit le club à ne pas prolonger son contrat arrivant à échéance.

Outre Rudisill, le gardien bulgare Plamen Andreev, recruté 1,2 million d’euros auprès du Levski Sofia, devrait également partir, n’ayant jamais réussi à répondre aux attentes.

Il n’a disputé qu’un seul match officiel avec le club avant d’être prêté au Racing Santander puis au Lech Poznań. Selon Nemzeti Sport, il devrait prochainement s’engager avec le Debreceni VSC en Hongrie.

Le calme avant la tempête

Si le premier renfort officiel se fait encore attendre, le directeur technique Devy Rigaux a déjà attiré le jeune talent Ilian Hadidi (17 ans) en provenance du Standard de Liège.

Jeyland Mitchell a été vendu au Sturm Graz pour 1,8 million d’euros, tandis que Malcolm Jeng, de retour de prêt, regagne le Stade de Reims. Steven Benda, Gernot Trauner et Raheem Sterling s’en vont libres vers de nouveaux défis. Lucas Gardenier et Ayoub Ouarghi, eux, seront prêtés la saison prochaine au FC Dordrecht.