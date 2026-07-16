Le Feyenoord dit au revoir à Wellenreuther et encaisse un million d'euros

Timon Wellenreuther quitte officiellement le Feyenoord pour le VfL Wolfsburg, où il signe un contrat de trois saisons. Le club allemand verse environ un million d'euros pour le gardien de but âgé de trente ans. Wellenreuther a joué quatre saisons au De Kuip.

« Quand je suis arrivé ici, je ne savais pas à quoi m’attendre. Mon passage ici m’a apporté bien plus que je n’aurais pu l’imaginer. Je suis arrivé en tant que remplaçant et je pars en tant que capitaine. Un capitaine très fier. Car le Feyenoord n’est pas un club comme les autres, c’est un club unique en son genre. J’y ai vécu des moments vraiment inoubliables et j’ai ressenti de la reconnaissance dès mes premières minutes. Cette reconnaissance n’a cessé de grandir, tout comme mon amour pour le club et les supporters », écrit Wellenreuther, reconnaissant, sur le site web du Feyenoord.

Quitter le club n’est pas facile, souligne le vétéran sortant. « Cette expérience intense que nous avons vécue ensemble va me manquer. On me parle encore aujourd’hui de “ce sauvetage” lors de la course au titre en 2023. En tant que gardien, on souhaite laisser ce genre de souvenirs derrière soi, et je suis heureux d’avoir pu offrir cela. »

« Remporter le titre national a été incroyable, tout comme les formidables matchs de Ligue des champions disputés au Kuip et à l’extérieur, mais aussi la victoire en Coupe des Pays-Bas et le Trophée Johan Cruijff. Ce fut un honneur de porter ce maillot et de jouer pour ce club. Une partie de moi restera toujours un Feyenoordais. À tous les membres du club et à tous ceux qui portent le Feyenoord dans leur cœur : merci pour tout », déclare Wellenreuther.

Wellenreuther a gardé les cages du Feyenoord à 125 reprises et signé 37 clean sheets. Il quitte Rotterdam-Sud avec un titre de champion des Pays-Bas, une Coupe KNVB Eurojackpot et un Trophée Johan Cruijff à son palmarès.

« Avec Timon, nous accueillons un gardien qui a prouvé ces dernières années ses qualités au plus haut niveau européen. Il a joué en Ligue des champions et en Ligue Europa, remporté plusieurs trophées avec le Feyenoord et a récemment porté le brassard de capitaine », a réagi le directeur sportif Pirmin Schwegler sur le site web de Wolfsburg.

« Cela prouve qu’il est capable de mener un groupe non seulement par ses qualités sportives, mais aussi par sa personnalité. Nous sommes ravis d’avoir pu convaincre Timon de nous rejoindre », a déclaré le dirigeant du club allemand, manifestement enthousiaste.