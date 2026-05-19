Le Feyenoord dit au revoir à un joueur qui a rapidement laissé une forte impression

Selon le spécialiste du club Mikos Gouka, qui s’exprimait mardi dans l’Algemeen Dagblad, Thomas Beelen ne sera pas encore opérationnel chez Feyenoord, même d’ici la préparation de la saison prochaine. Le journaliste ajoute que Malcolm Jeng, actuellement en prêt, quittera très probablement le stade De Kuip.

Dans son article détaillé sur l’effectif, il indique également quels joueurs resteront au club la saison prochaine et quelles départs sont envisageables.

Dans les cages, le capitaine Timon Wellenreuther et le troisième gardien Liam Bossin devraient rester, tandis que Steven Benda, en fin de contrat, pourrait partir.

En défense, tout indique que Mats Deijl, Anel Ahmedhodzic, Tsuyoshi Watanabe, Thomas Beelen, Jeremiah St. Juste, Thijs Kraaijeveld, Jordan Bos et Gijs Smal resteront.

Concernant Beelen, la situation est moins réjouissante : « Le défenseur de 24 ans ne sera pas opérationnel à 100 % même pour la préparation », précise Gouka. Victime d’une fracture tibiale le 19 juillet 2025, le Néerlandais manquera donc plus d’une année de compétition.

Si le maintien de Deijl semble acquis, les départs de Jordan Lotomba et Bart Nieuwkoop, sous contrat jusqu’en 2027, restent envisageables. Le club espère par ailleurs vendre Givairo Read pour plusieurs dizaines de millions d’euros, tandis que Gernot Trauner, chouchou du public, quittera le club après cinq saisons.

Enfin, concernant Jeng, auteur d’entrées convaincantes contre Braga et le FC Groningen avant sa grave blessure, le constat est clair : « Le Suédois est prêté par le Stade de Reims et doit en principe rentrer en France. Après une longue indisponibilité, il ignore encore sa place dans la hiérarchie au moment de son retour. » Feyenoord disposait d’une option d’achat, mais ne semble pas décidé à l’exercer.