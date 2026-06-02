Le Feyenoord déplore le départ d'un jeune talent qui s'apprête à signer dans un grand club européen

L’Académie du Feyenoord a dit au revoir ce week-end à Damin El Fayda, jeune talent très prometteur. Le défenseur de seize ans rejoindra le RB Leipzig cet été.

Le Feyenoord Youth Watcher, généralement bien informé, lui a rendu hommage sur Bluesky : « De nombreux joueurs quittent l’équipe des moins de 16 ans du Feyenoord, mais le départ de Damin El Fayda touche particulièrement ses coéquipiers. C’est un joueur extrêmement apprécié à Varkenoord. Bonne chance au Red Bull Leipzig. »

Ilai Grootfaam, récemment passé professionnel, lui a rendu hommage lundi sur Instagram : « Je suis fier de toi pour ce pas audacieux. Il y a un an, j’étais face au même défi et j’ai dû faire des choix difficiles. »

« Ton énergie, ton engagement et ta passion sur le terrain m’avaient déjà frappé quand je jouais encore contre toi. Un capitaine comme toi vaut de l’or. Je suis reconnaissant d’avoir pu jouer avec toi cette saison et j’espère que tu vas réussir dans ton nouveau club », a déclaré son camarade Grootfaam.

Plusieurs autres jeunes joueurs du Feyenoord ont également consacré une story au départ d’El Fayda. Le jeune international néerlandais des moins de 16 ans a joué pendant des années à Varkenoord.

Krediet

Plus tôt dans la saison, le club avait déjà vu un autre élément des moins de 16 ans rejoindre un grand d’Europe : Fortunato Krediet s’est engagé avec la Juventus fin janvier.

Peu après son arrivée en Italie, le jeune milieu de terrain s’est déchiré le ménisque et le ligament croisé, l’obligeant à un long arrêt.