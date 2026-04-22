Le Feyenoord demande un prix trop élevé ; un grand club européen se retire pour l'instant

Les négociations entre Feyenoord et le Bayern Munich concernant le transfert de Givairo Read sont dans l’impasse, a indiqué mercredi sur X le journaliste Florian Plettenberg de Sky Deutschland. D’après des sources allemandes, le club de Rotterdam réclamerait un montant trop élevé.

Le club bavarois et le joueur sont pourtant d’accord sur les conditions personnelles. Mais le champion d’Allemagne, sacré ce week-end, refuse pour l’instant de s’aligner sur le montant réclamé par les Rotterdammers pour leur latéral droit. Aucun chiffre précis n’est évoqué, mais le directeur technique Dennis te Kloese demanderait plus de 30 millions d’euros, tandis que le Bayern ne voudrait pas dépasser cette somme, ce qui suspend provisoirement le dossier.

Le champion d’Allemagne, sacré le week-end dernier, suit le défenseur depuis des mois, tandis que Manchester City le considère comme une option pour le mercato estival.

Selon Plettenberg, le Bayern se tourne désormais vers Anthony Gordon (Newcastle United) et le milieu de terrain du Hertha BSC Kenneth Echhorn, sans qu’il soit clair si des offres seront déposées prochainement.

À seulement 19 ans, Read a connu des pépins physiques cette saison, mais Feyenoord doit s’attendre à ce que d’autres grands clubs européens s’intéressent à son latéral.

Considéré comme l’un des plus grands talents mondiaux à son poste et dans sa catégorie d’âge, il reste sous contrat avec Feyenoord pour plusieurs années encore.