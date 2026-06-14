Le Feyenoord courtise un jeune talent, mais se heurte à un prix qui pourrait battre tous les records

Selon FR12, Feyenoord s’intéresse au jeune talent japonais Ryunosuke Sato. Le club de Rotterdam envisage de recruter le milieu de terrain de 19 ans, actuellement sous contrat avec le FC Tokyo jusqu’en juin 2028.

Considéré comme l’un des grands talents du football japonais, le jeune homme est sous contrat avec le FC Tokyo jusqu’en milieu d’année 2028. Selon FR12, Feyenoord voit en lui un joueur à fort potentiel, capable, à terme, d’apporter une valeur ajoutée à l’équipe première.

Polyvalent, ce jeune international peut jouer comme milieu offensif, milieu gauche, ailier gauche ou arrière latéral, mais il serait principalement envisagé comme ailier gauche à Rotterdam.

D’après la presse japonaise, il se distingue par ses actions individuelles et sa capacité à débloquer les matches, notamment dans le dernier geste.

Un transfert s’annonce toutefois complexe : formé au club, Sato est considéré comme l’un des plus grands talents du centre de formation du FC Tokyo, et son départ pourrait permettre au club japonais d’égaler ou de battre le record de la J1 League.

Ce record s’établit actuellement autour de six millions d’euros, ce qui contraindrait Feyenoord à investir lourding si le club souhaite réellement attirer le Japonais.

Cette saison, le jeune milieu a disputé dix-neuf matchs dans la J1 Vision League, compétition ponctuelle organisée par la Japan Professional Football League. En 1 304 minutes, il a inscrit six buts et délivré une passe décisive.