Le Feyenoord a conclu son exercice d’Eredivisie sur une note positive. En déplacement chez le PEC Zwolle, les hommes de Robin van Persie, libérés de toute pression, l’ont emporté 2-0. Anis Hadj Moussa, auteur d’un doublé, a offert les deux buts.

Côté Feyenoord, Raheem Sterling a retrouvé une place de titulaire pour la première fois depuis plusieurs semaines, tandis que Casper Tengstedt était aligné d’entrée à Zwolle en l’absence d’Ayase Ueda. Shaqueel van Persie a par ailleurs fait son retour dans le groupe.

En première période, les Rotterdamois ont légèrement dominé, même si les deux équipes se sont créé plusieurs occasions dangereuses. La plus nette est revenue à Koen Kostons, mais l’attaquant du PEC a buté sur Timon Wellenreuther.

De l’autre côté, Tengstedt se montrait le plus menaçant, mais il ne parvenait pas à cadrer ses deux tentatives, heurtant à chaque fois un Duke Verduin en état de grâce.

En seconde période, le rythme s’est relâché, mais Feyenoord a fini par faire la différence. Après des occasions manquées par Sterling et Hadj Moussa, ce dernier a finalement ouvert le score d’une belle action individuelle à la 79^e minute (0-1).

Cinq minutes plus tard, il a doublé la mise d’une frappe similaire, scellant définitivement le score (0-2). Grâce à ce succès, Feyenoord termine le championnat avec 65 points et conserve sa deuxième place.