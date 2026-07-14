Le Feyenoord cède Timon Wellenreuther au VfL Wolfsburg pour un montant étonnamment modeste

Le Feyenoord et le VfL Wolfsburg ont trouvé un accord pour le transfert de Timon Wellenreuther, annonce Florian Plettenberg, spécialiste du mercato pour Sky Sport. Le club de Rotterdam percevra un million d'euros pour la vente de son gardien.

Son départ n’a rien de surprenant : malgré un contrat courant jusqu’en milieu d’année 2027, le gardien allemand avait manifesté son souhait de relever un nouveau défi, et Wolfsburg a rapidement saisi l’occasion.

Arrivé en prêt d’Anderlecht en 2022, puis acheté définitivement une saison plus tard pour un million d’euros, le gardien allemand avait d’abord été la doublure de Justin Bijlow avant de s’imposer comme numéro un.

Arrivé comme doublure, il a rapidement convaincu et évincer Justin Bijlow, le gardien formé au club, pour s’imposer comme numéro un.

Le gardien originaire de Karlsruhe a disputé 125 matchs officiels sous les couleurs du Feyenoord, contribuant à la conquête d’un titre de champion, de la Coupe des Pays-Bas et du Trophée Johan Cruijff.

Le portier allemand s’est engagé jusqu’en 2029 avec le club de 2. Bundesliga, où il sera le nouveau gardien titulaire. Kamil Grabara, l’actuel numéro un, souhaite partir et intéresse notamment l’Atalanta.

Le Feyenoord a déjà trouvé son successeur : Tjark Ernst, recruté pour environ cinq millions d’euros en provenance du Hertha BSC.

Plus tôt dans la journée, l’Algemeen Dagblad affirmait que la vente de Wellenreuther pourrait « financer en partie, voire entièrement » l’arrivée d’Ernst ; or, avec un million d’euros, cette contribution s’avère finalement bien modeste.