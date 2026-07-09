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Le Feyenoord aurait reçu une offre de 25 millions d'euros pour le transfert de Givairo Read

Mercato
Feyenoord
Nottingham Forest
G. Read

Selon le site généralement bien informé Feyenoord Transfermarkt, Nottingham Forest serait prêt à débourser 25 millions d’euros pour s’offrir Givairo Read. Mais les Rotterdamois réclament une somme nettement plus élevée.

Le club néerlandais va donc rejeter d’emblée cette première approche. Les dirigeants anglais pourraient toutefois revenir rapidement à la charge.

Suivi depuis plusieurs mois par des cadors européens tels que le Bayern Munich ou Manchester City, le jeune international possède un profil très recherché.

Âgé de vingt ans, Read est sous contrat avec le club de Rotterdam jusqu’en 2029, ce qui confère à Feyenoord une position de force dans les négociations avec Nottingham.

Selon Transfermarkt, la valeur marchande de Read s’élève à 25 millions d’euros. Le jeune latéral a disputé 54 matchs avec l’équipe première du Feyenoord.

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Interrogé dimanche par Voetbal International, le joueur a laissé la porte ouverte à une prolongation de son séjour au club.

« Je n’ai pas encore remporté le titre de champion avec le Feyenoord, c’est vraiment un objectif. C’est ce que nous visons cette saison, si tout se passe comme prévu », a déclaré le latéral droit.

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