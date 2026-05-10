Le Feyenoord assure la deuxième place et obtient son billet pour la Ligue des champions

Le Feyenoord a officiellement validé la deuxième place de l’Eredivisie et son ticket pour la Ligue des champions. Un match nul 1-1 contre l’AZ, conjugué à la défaite du NEC, troisième, sur la pelouse du FC Groningen, a suffi pour entériner ce résultat.

Le début de match de Feyenoord a été catastrophique. Troy Parrott a marqué au bout de seulement quinze secondes, mais l’arbitre a refusé le but pour hors-jeu. Moins d’une minute plus tard, l’attaquant irlandais ouvrait néanmoins le score (0-1) après une passe décisive de Gernot Trauner. Tétanisé par l’enjeu, le club rotterdamois a subi les sifflets de ses propres supporters dès les premières minutes.

L’Autrichien a ensuite réclamé un penalty après avoir été légèrement retenu sur corner. Peu à peu, les Rotterdamois ont pris le dessus et ont vu Ayase Ueda voir sa frappe à bout portant repoussée par Rome-Jayden Owusu-Oduro. L’AZ, lui, guettait les contres et réclamait un penalty lorsque Peer Koopmeiners est entré en contact avec Jordan Bos, mais l’arbitre a laissé jouer.

Le spectacle reste intense à Rotterdam-Sud : Tsuyoshi Watanabe voit son coup de tête repoussé par-dessus la barre par Owusu-Oduro, puis Ueda expédie une frappe juste à côté en contre-attaque. Peu avant la mi-temps, Hadj Moussa se présentait seul face à Owusu-Oduro, mais sa frappe était repoussée par le gardien, touché au visage. L’entraîneur d’AZ, Leeroy Echteld, écopait d’un carton jaune pour protestation après un tacle de Koopmeiners.

À la mi-temps, Van Persie fait entrer Tobias van den Elshout, Givairo Read et Gijs Smal. Peu après la reprise, Sven Mijnans s’est présenté seul face au but de Feyenoord, mais son tir est passé à côté. Là où le joueur de l’AZ a échoué, Moussa a égalisé (1-1), bien servi par Van den Elshout. Feyenoord a alors repris confiance et poussé pour prendre l’avantage.

Si le score n’évolue plus dans le temps fort, personne dans le camp rotterdamois ne s’en émeut : la deuxième place, synonyme de qualification européenne, est désormais acquise pour la formation de Robin van Persie, malgré une saison ponctuée de hauts et de bas.