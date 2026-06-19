Plamen Andreev quitte définitivement le Feyenoord. Le club de Rotterdam a annoncé, via ses canaux officiels, que le gardien de but de 21 ans poursuivra sa carrière au Debreceni VSC, en Hongrie.

« Le Feyenoord souhaite bonne chance à Andreev pour la suite de sa carrière footballistique », indique le club sur son site officiel. Le gardien, encore sous contrat au De Kuip jusqu’en milieu d’année 2029, avait rejoint les Rotterdamois il y a deux ans en provenance de Levski Sofia pour un montant de 1,2 million d’euros.

Recruté il y a deux ans au Levski Sofia pour 1,2 million d’euros, il n’a jamais réussi à s’imposer.

Considéré comme un grand espoir, le Bulgare n’a pourtant jamais réussi à s’imposer à Rotterdam-Sud. Il n’a disputé qu’un seul match officiel avec l’équipe première.

C’était le 18 mai 2025, lors de la dernière journée de l’Eredivisie 2024/25, contre le SC Heerenveen, match perdu 2-0 par les Rotterdamois.

La saison dernière, il a été prêté à deux reprises : d’abord au Racing Santander, puis au Lech Poznań.

Il s’engage désormais définitivement au Debreceni VSC, sept fois champion de Hongrie et quatrième du dernier exercice. Le montant de la transaction n’a pas été dévoilé.