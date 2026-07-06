Le Feyenoord annonce officiellement l'arrivée de trois nouveaux joueurs en une seule fois

Le staff technique de Giovanni van Bronckhorst au Feyenoord est désormais au complet. Rody Hoegee, Justin Merz et Davey van den Berg viendront eux aussi épauler l’entraîneur de retour au club au stade De Kuip.

Âgé de 33 ans, Merz prend le poste d’entraîneur des gardiens à Rotterdam-Sud, en remplacement de Jyri Nieminen, parti cet été.

Formé dès son plus jeune âge au 1. FC Union Berlin, au TSG Hoffenheim puis au RSC Anderlecht, il arrive en provenance du club danois de Brøndby IF.

Âgé de 49 ans, il arrive en provenance du club espagnol UD Castellón pour prendre en charge les coups de pied arrêtés.

Pour Hoegee, il s’agit d’un retour aux sources : il a fréquenté le centre de formation du club entre 1992 et 1995.

Âgé de 33 ans, Van den Berg se voit confier une nouvelle mission : accompagner les jeunes talents issus de la Feyenoord Academy appelés à franchir le pas vers l’équipe première.

Présent depuis des années au sein du centre de formation, il est une figure familière à Varkenoord.