Le Feyenoord aligne à nouveau Slory dans le cadre de la « Vriendenloterij » de l'Eredivisie

Jaden Slory quitte le Feyenoord pour rejoindre le Willem II en prêt, comme l'ont annoncé mardi les deux clubs. L'ailier de 21 ans, sous contrat au Feyenoord jusqu'en 2029, espère obtenir du temps de jeu au sein du club qui vient de faire son retour dans l'Eredivisie « Vriendenloterij ».

Le joueur, déjà prêté à deux reprises au FC Dordrecht puis aux Go Ahead Eagles, cherche désormais à s’imposer sur le flanc droit.

« Dès les premiers entretiens, j’ai eu un bon feeling avec le Willem II. Le club m’a témoigné beaucoup de confiance et cela m’a donné un sentiment positif. Je veux jouer un rôle important au sein de l’équipe, disputer beaucoup de minutes chaque semaine et continuer à progresser. J’ai hâte de commencer », se réjouit Slory sur le site web du club de Tilburg, fraîchement promu.

« Jaden est un joueur qui allie vitesse, créativité et profondeur de jeu », analyse le directeur technique Freek Heerkens au sujet de cette nouvelle recrue. « Il est à l’aise sur les deux ailes et, grâce à ses qualités, s’intègre parfaitement dans le style de jeu que nous souhaitons mettre en place. Nous sommes ravis qu’il porte les couleurs du Willem II la saison prochaine. »

Formé au Feyenoord depuis décembre 2013, il a disputé treize rencontres la saison passée sous le maillot du Go Ahead Eagles, avant de voir son contrat prolongé de plusieurs années en décembre dernier.

Il a jusqu’ici disputé sept matchs officiels avec l’équipe première de Feyenoord, pour une passe décisive.

C’est lors de son prêt au FC Dordrecht qu’il a connu sa période la plus fructueuse, inscrivant douze buts et délivrant dix passes décisives en 38 matchs officiels.

Le SC Cambuur s’était également intéressé à lui, mais il a opté pour un nouveau défi chez les Tricolores, qui entameront la saison le 8 août face à Go Ahead.