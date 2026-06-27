Le Feyenoord a trouvé un accord avec le KVC Westerlo pour le transfert de Nacho Ferri. Le club de Rotterdam s’est mis d’accord avec le club belge sur le transfert de l’attaquant espagnol de 21 ans, qui devra faire face à la concurrence au stade De Kuip et qui est pressenti pour succéder à Ayase Ueda. Feyenoord s’attend à ce que ce dernier réalise un transfert de premier plan après la Coupe du monde.

Les deux clubs se sont entendus, tandis que le joueur avait déjà trouvé un accord personnel avec le club néerlandais. Les dernières formalités devraient être finalisées sous peu, sans que le montant du transfert ne soit encore dévoilé.

Ferri correspond au profil recherché par Feyenoord pour renforcer son attaque : 1,92 m, puissant dans les airs et doté d’une grande capacité de travail. La saison passée, il a remporté 64 % de ses duels aériens en Jupiler Pro League, un des meilleurs taux parmi les joueurs ayant disputé au moins 100 duels.

La saison passée, Westerlo l’a souvent aligné comme point d’ancrage, exploitant ses qualités physiques. Selon Feyenoord, son style de jeu agressif et sa grande capacité de course correspondent à l’intensité que le club vise pour la saison à venir.

L’entraîneur Giovanni van Bronckhorst entend lui offrir un cadre propice à sa progression. S’il a inscrit onze buts en 37 matchs toutes compétitions confondues la saison passée, Ferri dispose encore d’une marge de progression notable dans le domaine de la finition.

Ferri n’a passé qu’une seule saison à Westerlo, qui l’avait recruté en 2025 pour un million et demi d’euros auprès de l’Eintracht Francfort. Il est désormais évalué à six millions d’euros par Transfermarkt.

Formé au Montaverner, au FC Ontinyent puis à l’UD Alzira, il avait été recruté par Francfort en 2021 avant de rejoindre Westerlo. Son arrivée n’est pas liée à l’avenir d’Ayase Ueda, courtisé par des clubs de Premier League et de Bundesliga.