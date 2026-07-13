Le Feyenoord a trouvé un accord et se sépare d’un joueur ayant disputé neuf matchs sous les couleurs du club

Selon Voetbal International, Feyenoord prête temporairement Jan Plug à Excelsior. Le défenseur gauche portera donc les couleurs du club rotterdamois la saison prochaine.

Dès vendredi, FR12 indiquait que les deux clubs négociaient ce prêt, tandis que le latéral gauche avait déjà trouvé un accord avec Excelsior.

Bien que plusieurs clubs se soient manifestés ces derniers mois pour le joueur de Feyenoord, un prêt à Excelsior semblait l’option la plus concrète, comme l’indiquait déjà FR12 vendredi.

Lors du mercato d’hiver dernier, il avait déjà été prêté au FC Dordrecht (Keuken Kampioen Divisie), où il avait convaincu.

Le défenseur de 21 ans est sous contrat avec Feyenoord jusqu’en 2028 et a disputé neuf matchs avec l’équipe première.

Outre Plug, l’Excelsior souhaite également renforcer son effectif en prêt avec Aymen Sliti, comme annoncé vendredi.