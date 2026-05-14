Robert Eenhoorn (58 ans) est nommé directeur général du Feyenoord. Le dirigeant rotterdamois succédera à Dennis te Kloese, partant pour le CF Monterrey, au stade De Kuip.

Selon le site généralement fiable Feyenoord Transfermarkt, le club rotterdamois a conclu un accord de principe avec Eenhoorn.

Les dernières modalités sont en cours de finalisation, puis le nouveau dirigeant sera officiellement présenté au stade De Kuip.

Le club de Rotterdam accueille ainsi un dirigeant présent depuis des années en tête de sa short-list, une arrivée très attendue par les supporters.

Après une carrière de joueur de baseball de haut niveau, Eenhoorn s’est imposé comme un dirigeant reconnu du football professionnel néerlandais. Entre 2014 et 2024, il a occupé avec succès le poste de directeur général de l’AZ.

Te Kloese quittera officiellement le club le 1er juillet. Dès son arrivée, Eenhoorn aura pour première mission de nommer un nouveau directeur technique.

Le duo s’attaquera ensuite au dossier brûlant de l’entraîneur : celui de Robin van Persie. Dimanche, le technicien rotterdamois s’est grandement aidé en qualifiant Feyenoord pour la Ligue des champions.