Le Feyenoord a tenu un premier entretien avec le candidat pressenti pour succéder à Dennis te Kloese

Le Feyenoord a rencontré Robert Eenhoorn, en pole position pour le poste de directeur général. Selon le magazine Voetbal International, qui révèle l’information lundi, le dirigeant rotterdamois est l’un des principaux candidats pour orienter l’avenir du club.

Ce dirigeant rotterdamois est considéré comme un candidat de poids pour orienter l’avenir administratif du club.

Selon Martijn Krabbendam, spécialiste du club, cette actualité intervient alors que Feyenoord se rapproche d’une qualification en Ligue des champions.

« Le futur directeur général – Robert Eenhoorn a déjà été reçu en entretien – devra trancher un dilemme crucial : viser uniquement la victoire, ou réconcilier cette exigence avec l’identité du club, laquelle, au cours des cinq dernières années, a non seulement rapporté une finale européenne, un titre de champion et une Coupe des Pays-Bas, mais aussi suscité une large adhésion », analyse-t-il.

« Si la rencontre face à Fortuna Sittard a démontré une chose, c’est qu’au-delà du soulagement et de la joie légitimes d’avoir presque atteint la Ligue des champions, il faut surtout mener une réflexion approfondie sur ce que Feyenoord veut vraiment à court terme et sur les profils de directeur technique et d’entraîneur capables de concrétiser cet objectif », écrit Krabbendam.

L’article ne précise pas si Eenhoorn succédera bien à Dennis te Kloese ni l’issue de leurs discussions.

Feyenoord souhaite d’abord nommer un nouveau directeur général, qui examinera ensuite le profil du futur directeur technique. Le rôle de l’entraîneur principal, Robin van Persie, sera lui aussi évalué.