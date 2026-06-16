Selon FR12, le Feyenoord a officiellement manifesté son intérêt auprès du KVC Westerlo pour l’attaquant espagnol Nacho Ferri, âgé de 21 ans. Ce dernier est pressenti pour succéder à Ayase Ueda.

Le Japonais, auteur de 25 buts la saison passée en Eredivisie, est en effet sur le point de s’engager avec un club étranger.

Le tout nouveau directeur technique, Dévy Rigaux, est donc à la recherche d’un nouvel attaquant et active immédiatement son réseau belge, après avoir déjà attiré le milieu de terrain Charles Vanhoutte au De Kuip en début de semaine, bien que cette information n’ait pas encore été officiellement confirmée.

Le nom de l’attaquant figurait depuis plusieurs mois sur la short-list du club rotterdamois, mais les discussions opérationnelles viennent tout juste de s’engager. Le montant de l’offre initiale n’a pas été dévoilé ; Transfermarkt évalue Ferri à six millions d’euros.

Plus tôt cette semaine, FR12 indiquait déjà que Ferri était favorable à un transfert au Feyenoord, et la participation des Rotterdamois à la Ligue des champions pourrait s’avérer décisive.

Cet avant-centre de 192 cm a gravi les échelons des centres de formation de Montaverner, du FC Ontinyent et de l’UD Alzira avant d’être repéré par l’Eintracht Francfort en 2021. Il a ensuite rejoint la Belgique, où il s’est imposé comme un pilier de Westerlo. La saison passée, il a marqué onze buts en championnat.

Selon les observateurs, un transfert reste toutefois peu probable à court terme. « Westerlo possède des propriétaires turcs ambitieux et est réputé pour être un négociateur coriace. De plus, Ferri est sous contrat jusqu’en milieu d’année 2029, ce qui place le club belge en position de force », indiquait Feyenoord Transfermarkt la semaine dernière.