Le Feyenoord a repéré un grand talent à l’étranger, dont le transfert s’élèverait à au moins 10 millions d’euros

Dévy Rigaux s’active à constituer l’effectif du Feyenoord pour la saison à venir. Selon le journaliste Mounir Boualin, le directeur technique se concentre avant tout sur le renforcement du milieu de terrain du club de Rotterdam.

Le club néerlandais envisage de transmettre une offre au Partizan Belgrade pour le milieu de terrain de 19 ans Ognjen Ugresic. Ce joueur, déjà sélectionné en équipe nationale serbe, est encore sous contrat avec son club pour quatre saisons et serait estimé à au moins dix millions d’euros selon Transfermarkt.

Selon Boualin, le jeune talent serbe, déjà informé de l’intérêt du club rotterdamois, doit encore décider si Feyenoord représente la étape idéale dans sa carrière.

Toutefois, rien ne garantit que le jeune joueur optera pour Rotterdam, puisque Newcastle United, Torino et l’Eintracht Francfort figurent aussi parmi ses courtisans pour ce mercato estival.

Parallèlement, le dirigeant français s’active pour recruter Charles Vanhoutte. Selon Het Laatste Nieuws, Feyenoord et l’OGC Nice sont « à quelques détails près » d’un accord pour un transfert estimé à environ six millions d’euros.

Âgé de 27 ans, Vanhoutte n’a passé qu’une saison à Nice, qui l’avait recruté l’été dernier pour environ six millions d’euros auprès de l’Union Saint-Gilles. Le Belge a évité de justesse la relégation avec le club azuréen et cherche désormais un nouveau défi.

Selon Boualin, le club anticipe d’éventuels départs de Hwang In-beom et de Jakub Moder, information également relayée par l’Algemeen Dagblad. Hwang, buteur pour la Corée du Sud lors de la Coupe du monde, a vu sa cote grimper, tandis que Moder pourrait être cédé en cas d’offre satisfaisante.