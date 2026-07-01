Le Lille OSC a transmis une première offre au Feyenoord pour Gjivai Zechiël, selon FR12.nl ce mercredi. Le club français, qualifié pour la Ligue des champions, voit en lui un renfort de choix pour son milieu de terrain.

Prêté la saison passée au FC Utrecht, le milieu de terrain a impressionné et a récemment rejoint le groupe de Feyenoord pour la préparation estivale. Ses performances au Galgenwaard ont attiré l’attention des clubs étrangers.

Le club nordiste a déjà transmis une première offre pour le milieu de terrain, sous contrat avec Feyenoord jusqu’en 2028, même si la réponse du club néerlandais n’est pas encore connue. Selon Transfermarkt, sa valeur marchande s’élève actuellement à dix millions d’euros.

Le joueur a déjà eu un premier entretien avec la direction nordiste. Il reste désormais à savoir s’il optera pour un départ vers la Ligue 1.

Le jeune milieu de terrain (22 ans) a gravi les échelons des équipes de jeunes du Feyenoord et compte désormais seize matchs avec l’équipe première. La saison dernière, il a porté 50 fois le maillot du FC Utrecht, inscrivant au cours de cette série dix buts et délivrant dix passes décisives.

Au Feyenoord, il ne retrouve plus Robin van Persie, récemment limogé ; Giovanni van Bronckhorst et Sipke Hulshoff ont désormais les commandes à Rotterdam.