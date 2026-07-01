Le Feyenoord a reçu une première offre émanant de France pour l'un de ses milieux de terrain

Le Lille OSC a officialisé une première offre auprès du Feyenoord pour s’attacher les services de Gjivai Zechiël, selon les informations de FR12.nl. Le club nordiste, qualifié pour la Ligue des champions, voit en lui un renfort de choix pour son milieu de terrain.

Le milieu de terrain a brillé la saison passée en prêt au FC Utrecht et a récemment rejoint le groupe du Feyenoord pour la préparation estivale. Ses performances au Galgenwaard ont attiré l’attention des clubs étrangers.

Sous contrat avec Feyenoord jusqu’en 2028, le milieu de terrain suscite déjà l’intérêt de Lille, qui a formulé une première offre dont le montant n’a pas été dévoilé. Selon Transfermarkt, sa valeur marchande s’élève actuellement à dix millions d’euros.

Le joueur a déjà eu un premier entretien avec la direction nordiste. Il reste désormais à savoir s’il optera pour un départ vers la Ligue 1.

Le jeune milieu de terrain (22 ans) a gravi les échelons des équipes de jeunes du Feyenoord et compte désormais seize matchs avec l’équipe première. La saison dernière, il a porté 50 fois le maillot du FC Utrecht, inscrivant au cours de cette série dix buts et délivrant dix passes décisives.

Au Feyenoord, il ne travaille plus sous les ordres de Robin van Persie, récemment limogé ; Giovanni van Bronckhorst et Sipke Hulshoff ont désormais la responsabilité de l’équipe rotterdamoise.