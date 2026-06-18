« Le Feyenoord a recruté un joueur estimé à 10 millions d'euros »

Le Feyenoord est sur le point d'enrôler le défenseur Mika Mármol. Selon FR12.nl, le défenseur central gauche de 24 ans, qui évolue actuellement à Las Palmas et intéresse plusieurs clubs, aurait choisi de s'engager vers De Kuip.

Selon le média rotterdamois, le club aurait déjà transmis une première offre au joueur. Polyvalent, capable d’occuper les postes de défenseur central gauche et d’arrière gauche, Mármol sera libre de tout contrat à l’issue de la saison.

D’autres clubs, comme le Deportivo La Corogne, le SC Braga, l’Olympiakos, l’Espanyol et le Celta de Vigo, suivaient aussi le joueur.

Selon FR12.nl, qui cite des sources fiables, le défenseur aurait tranché en faveur du club rotterdamois, séduit par la perspective d’un temps de jeu conséquent et d’une participation à la Ligue des champions.

Formé quelques années au FC Barcelone, il est ensuite revenu au club catalan avant de rejoindre l’équipe B puis, brièvement, l’équipe première (une minute de jeu en 2021-2022).

Après un passage au FC Andorre, il a rejoint Las Palmas en Segunda División, contribuant à la cinquième place du club au terme du dernier exercice.

Il compte sept sélections avec les équipes de jeunes de l’Espagne, mais n’a pas encore porté le maillot de l’équipe A, championne d’Europe en titre. Selon Transfermarkt, la valeur de ce défenseur de 1,83 m s’élèverait à dix millions d’euros.