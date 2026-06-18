Le Feyenoord a officialisé la signature d’un joueur estimé à 10 millions d’euros

Le Feyenoord s’apprête à accueillir le défenseur Mika Mármol. Selon FR12.nl, le joueur de 24 ans, actuellement à Las Palmas et courtisé par plusieurs clubs, a tranché : il portera bien le maillot des Rotterdammers et évoluera au stade De Kuip. Fabrizio Romano a depuis confirmé l’information avec son traditionnel « here we go ».

Le week-end dernier, ce même média révélait déjà que le club rotterdamois avait transmis une première offre au joueur. Polyvalent, capable d’évoluer comme défenseur central gauche ou comme arrière gauche, Mármol sera libre de tout contrat cet été.

Le joueur était également courtisé par le Deportivo La Corogne, le SC Braga, l’Olympiakos, l’Espanyol et le Celta Vigo.

Selon FR12.nl, qui cite des sources bien informées, le défenseur a opté pour Rotterdam, séduit par des perspectives de temps de jeu et de participation à la Ligue des champions. Fabrizio Romano ajoute que le joueur s’apprête à signer un contrat jusqu’en juin 2030.

Formé quelques années au FC Barcelone, il est ensuite revenu au club catalan avant de rejoindre l’équipe B puis, brièvement, l’équipe première (une minute en 2021/22).

Après un passage au FC Andorre, il a rejoint Las Palmas en Segunda División, où il a brillé lors d’une saison conclue à la cinquième place.

Il compte sept sélections avec les équipes nationales jeunes d’Espagne, mais n’a pas encore porté le maillot de l’équipe A championne d’Europe en titre. Selon Transfermarkt, la valeur marchande de ce défenseur de 1,83 m s’élève à dix millions d’euros.