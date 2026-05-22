Le Feyenoord a identifié un successeur potentiel à Read, toutefois le montant du transfert pourrait constituer un obstacle

Il est désormais clair que Givairo Read est dans le viseur de Manchester City. Selon ESPN, Feyenoord aurait déjà identifié son possible successeur, mais le coût du transfert du latéral droit pourrait freiner les ambitions du club rotterdamois.

Selon ESPN, le club portuaire aurait coché le nom de Bart van Rooij, auteur d’une excellente saison au FC Twente. Le latéral droit semblait promis aux Wolverhampton Wanderers lors du mercato d’hiver, mais les Tukkers ont finalement rejeté une offre de dix millions d’euros.

Quelques mois plus tard, le nom de Van Rooij est associé au Feyenoord, bien qu’il soit encore sous contrat à Enschede jusqu’en milieu d’année 2028. Néanmoins, la vente de Read est une condition préalable : le club rotterdamois, actuel dauphin de l’Eredivisie, ne se tournera vers Twente que si les négociations pour son arrière droit aboutissent.

Twente réclamerait aujourd’hui plus de dix millions d’euros pour le joueur, une somme qui pourrait orienter le latéral droit de 24 ans vers un défi à l’étranger. Selon Transfermarkt, sa valeur marchande s’élève actuellement à neuf millions d’euros.

Arrivé en 2024 en provenance du NEC, il s’est rapidement imposé comme un pilier de la défense de John van den Brom. En deux ans, il a disputé 82 matchs toutes compétitions confondues et porte le brassard de capitaine depuis février.

Read, impressionné par l’intérêt de Manchester City selon 1908, pourrait donc rapidement rejoindre les Citizens.

Read a probablement disputé son dernier match sous le maillot du Feyenoord. L’international néerlandais des jeunes devrait donc conclure son aventure avec 54 matches officiels, 5 buts marqués et 11 passes décisives. Suivi depuis plusieurs mois par le Bayern Munich et Manchester City, le joueur pencherait en faveur du club anglais. Le montant minimum de son transfert serait fixé à 40 millions d’euros.