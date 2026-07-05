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Le Feyenoord a fixé ses conditions et rejette l'offre de l'Al-Ahli saoudien pour le transfert de Haj Moussa

Mercato
Feyenoord
Al Ahli
A. Hadj Moussa
R. Mahrez
Pays-Bas
Arabie saoudite
Algérie

La star du Feyenoord est la priorité absolue de la direction du « château des coupes ».

L’Algérien Anis Haj Moussa, star du Feyenoord, serait dans le viseur de l’Al-Ahli saoudien pour compenser le départ de son compatriote Riyad Mahrez.

Le club saoudien a officialisé samedi le départ de Mahrez, concluant ainsi trois saisons sous le maillot rouge malgré les nombreux appels des supporters à le conserver.

Selon le site français « Foot Mercato », Al-Ahli a déjà transmis une offre préliminaire au FC Feyenoord pour recruter Anis Haj Moussa.

Selon la même source, le nouvel entraîneur de Feyenoord, Davy Regge, aurait rejeté cette proposition, réclamant près de 37 millions d’euros pour laisser partir son ailier droit.

Cette demande a refroidi les dirigeants saoudiens, désormais prêts à se tourner vers d’autres cibles.

Selon le site, Al-Ahli a soumis une offre au Sporting CP pour recruter le Portugais Francisco Trincão, lequel se montre réceptif à l’idée de rejoindre le championnat saoudien.

Les discussions se poursuivent entre les deux clubs. Si ces deux pistes venaient à échouer, le club saoudien envisagerait aussi la venue de l’ailier brésilien Luiz Henrique, actuellement au Zénith Saint-Pétersbourg.

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