Le Feyenoord a finalisé un accord pour un transfert de rêve d’une valeur de six millions d’euros

D’après le journal belge Het Laatste Nieuws, le Feyenoord et l’OGC Nice sont parvenus à un accord « à quelques détails près » concernant le transfert de Charles Vanhoutte. Le club de Rotterdam versera environ six millions d’euros au club azuréen.

Âgé de 27 ans, le milieu défensif a disputé une seule saison à Nice, club qui l’avait recruté l’été dernier pour un montant similaire en provenance de l’Union Saint-Gilloise. Après avoir contribué de justesse au maintien des Aiglons, le Belge est prêt à relever un nouveau défi.

Au Feyenoord, le milieu défensif disputera pour la première fois de sa carrière la Ligue des champions. Au stade De Kuip, l’international belge (une sélection) devra endosser un rôle clé de régulateur du jeu.

Avec cette arrivée imminente, le directeur technique Dévy Rigaux signe son premier coup de l’été ; peu après sa nomination, le dirigeant belge avait déjà fait parler de lui en limogeant l’entraîneur Robin van Persie.

Formé au Cercle Bruges, où il s’est imposé après un prêt à l’AFC Tubize, le milieu de terrain a ensuite rejoint l’Union Saint-Gilloise en 2023 pour environ 1,3 million d’euros.

Au Feyenoord, les départs de Jakub Moder et Hwang In-beom ne sont pas exclus, ce qui rend l’arrivée de Vanhoutte peu surprenante. Le club rotterdamois pourrait d’ailleurs percevoir une somme considérable pour Hwang, auteur d’un but et d’une passe décisive lors de la Coupe du monde contre la République tchèque.

Originaire de Courtrai, Vanhoutte est sous contrat avec Nice jusqu’en 2029, mais il n’était pas assuré d’une place de titulaire. Le droitier a disputé 3 099 minutes, réparties sur 44 apparitions, et inscrit son unique but en Ligue Europa contre les Go Ahead Eagles.