Le Feyenoord a dominé le FC Groningen et établi un nouveau record interne

Samedi après-midi, Feyenoord a signé une victoire convaincante face au FC Groningen, faisant ainsi un pas de plus vers une qualification directe pour la Ligue des champions. Au stade De Kuip, le score final était de 3-1 en faveur de la formation de Robin van Persie, avec Ayase Ueda comme grand artisan de la victoire grâce à ses deux buts. L’après-midi a également été mémorable pour Ilai Grootfaam, devenu le plus jeune joueur à débuter avec Feyenoord, un record historique pour le club.

Pour ce match, Van Persie a surpris en alignant Gernot Trauner, titulaire pour la première fois cette saison après une longue blessure. Jordan Bos a été aligné à gauche de la défense au détriment de Jordan Lotomba, tandis que Thijs Kraaijeveld a remplacé l’autre blessé, Jakub Moder, au milieu. Givairo Read, de retour dans le groupe, a pris place sur le banc.

Dès l’entame, Feyenoord a imposé son rythme : Luciano Valente a immédiatement alerté la défense adverse. Peu après, Jordan Bos a bien cru ouvrir le score, mais son but a été refusé pour hors-jeu. Un sursis pour le FC Groningen, visiblement dominé par l’intensité des locaux.

L’ouverture du score est intervenue à la 11^e minute : Valente a servi Bos, dont une frappe splendide depuis l’extérieur de la surface a trompé le gardien. Les locaux ont ensuite maintenu leur emprise et étouffé toute velléité adverse.

À la demi-heure de jeu, le score est passé à 2-0 sur penalty. Après une longue ouverture millimétrée de Timon Wellenreuther, Bos a été fauché par Etienne Vaessen et Ueda a transformé la sentence avec sang-froid. Le Japonais consolide ainsi sa candidature au titre de meilleur buteur.

Après la pause, Feyenoord conserve le contrôle du match, même si Ueda se crée une occasion en or qu’il ne parvient pas à concrétiser. Groningen tente bien de réagir, mais ne parvient guère à se créer de réelles occasions. La rencontre se poursuit sans véritable relief, l’avance des Rotterdamois ne étant jamais menacée.

À la 66^e minute, Ueda a définitivement scellé le sort de la rencontre. L’attaquant a reçu le ballon dans la surface de réparation et l’a placé avec maîtrise dans le coin opposé : 3-0. Il s’agissait de son deuxième but de l’après-midi et de son 25^e de la saison en Eredivisie.

En fin de match, plusieurs changements sont effectués et un instant historique vient ponctuer la rencontre : à la 84^e minute, Grootfaam fait ses débuts, devenant, à 16 ans et 41 jours, le plus jeune joueur à avoir jamais porté le maillot du Feyenoord, devançant ainsi Antoni Milambo.

En toute fin de rencontre, le FC Groningen a toutefois réduit le score : 3-1. Dies Janse a harcelé Targhalline, lui a subtilisé le ballon – l’arrière droit ayant réclamé une faute après un léger contact – avant d’offrir le but à Thom van Bergen. L’arbitre Danny Makkelie laisse l’action se poursuivre ; Janse centre alors pour Thom van Bergen, qui pousse le ballon dans le but vide. Le VAR Rob Dieperink choisit de ne pas intervenir : le but, contesté, est donc validé. Cette réduction du score ne remet toutefois pas en cause la victoire des Rotterdammers.







