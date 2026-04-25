Le Feyenoord a dominé le FC Groningen et établi un nouveau record club

Samedi après-midi, Feyenoord a signé une victoire convaincante face au FC Groningen, faisant ainsi un pas de plus vers une qualification directe pour la Ligue des champions. Au stade De Kuip, le score final était de 3-1 en faveur de la formation de Robin van Persie, avec Ayase Ueda comme grand artisan de la victoire grâce à ses deux buts. L’après-midi a également été mémorable pour Ilai Grootfaam, devenu le plus jeune joueur à faire ses débuts avec Feyenoord, un record historique pour le club.

Pour ce match, Van Persie a surpris en alignant Gernot Trauner, titulaire pour la première fois cette saison après une longue blessure. Jordan Bos a occupé le couloir gauche en l’absence de Jordan Lotomba, tandis que Thijs Kraaijeveld a remplacé l’autre blessé, Jakub Moder, au milieu de terrain. Givairo Read, de retour dans le groupe, est entré en jeu en cours de rencontre.

Dès l’entame, Feyenoord a imposé un rythme élevé et s’est créé une première occasion par Luciano Valente. Peu après, Jordan Bos a bien cru ouvrir le score, mais son but a été refusé pour hors-jeu. Le FC Groningen, dominé dans l’intensité, n’a guère eu le temps de souffler.

L’ouverture du score est intervenue à la 11^e minute : Valente a servi Bos, dont la frappe enroulée a fini dans la lucarne depuis l’extérieur de la surface. Feyenoord a maintenu son emprise et n’a laissé aucun espace à Groningen pour entrer dans la rencontre.

Peu avant la demi-heure de jeu, le score était déjà de 2-0. Après une longue ouverture millimétrée de Timon Wellenreuther, Jordan Bos était fauché par Etienne Vaessen, et Ueda transformait le penalty avec sang-froid, consolidant ainsi sa candidature au titre de meilleur buteur.

Après la pause, Feyenoord conserve le contrôle du match, même si Ueda se crée une occasion en or qu’il ne parvient pas à concrétiser. Groningen tente bien de réagir, mais ne parvient pas à se créer de réelles occasions. La rencontre se poursuit sans véritable relief, l’avance des Rotterdamois ne étant jamais menacée.

À la 66^e minute, Ueda a définitivement scellé le sort de la rencontre. L’attaquant a reçu le ballon dans la surface de réparation et l’a placé avec maîtrise dans le coin opposé : 3-0. Il s’agissait de son deuxième but de l’après-midi et de son 25^e de la saison en Eredivisie.

En fin de match, plusieurs remplacements sont effectués et un moment historique survient pour le club : à la 84^e minute, Grootfaam fait ses débuts, devenant, à 16 ans et 41 jours, le plus jeune joueur à avoir jamais porté le maillot du Feyenoord, devançant ainsi Antoni Milambo.

En toute fin de rencontre, le FC Groningen a toutefois réduit le score : 3-1. Dies Janse a harcelé Targhalline, lui a subtilisé le ballon – le défenseur ayant réclamé une faute après un léger contact – avant d’offrir le but à Thom van Bergen. L’arbitre Danny Makkelie laisse l’action se poursuivre ; Janse centre alors pour Thom van Bergen, qui ajuste tranquillement le score. Le VAR Rob Dieperink choisit de ne pas intervenir, et la décision sur le terrain est donc confirmée. Cette réduction du score n’empêche pas Feyenoord de signer une victoire méritée.