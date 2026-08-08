Le feuilleton Harry Kane : le Bayern Munich passe à l'action, Barcelone et Al-Hilal à l'affût

Harry Kane s'apprête à ouvrir un nouveau chapitre avec le Bayern Munich, alors que se rapproche le moment d'entamer les négociations pour prolonger son contrat avec le club allemand, une démarche qui confirme la volonté des deux parties de poursuivre le partenariat entamé depuis l'arrivée de l'attaquant anglais à l'Allianz Arena.

Dès la fin de ses vacances, Kane s'assiéra à la table des négociations avec les dirigeants du Bayern Munich pour discuter des détails de son nouveau contrat, à un moment où le club a déjà commencé à agir pour conserver son buteur, bien que son contrat actuel court jusqu'à l'été 2027. C'est ce qu'a rapporté le journal espagnol « AS », citant des informations de médias allemands.

La bataille autour de la prolongation du contrat de Harry Kane avec le Bayern Munich est sur le point de commencer, puisque plusieurs médias allemands ont indiqué que le champion d'Allemagne entamera des négociations officielles avec l'attaquant anglais début août, dans le but de prolonger son engagement avec le club pour une plus longue période.

Kane avait passé des vacances en famille dans les Caraïbes après sa participation avec la sélection d'Angleterre à la Coupe du monde, avant de rejoindre les entraînements du Bayern Munich dès la fin de la tournée asiatique de l'équipe, qui s'étend du 1er au 8 août.

Malgré les rumeurs qui ont entouré son avenir ces derniers mois, Kane n'envisage pas de quitter le Bayern Munich. Il a au contraire clairement affiché sa volonté de poursuivre sa carrière avec le club et de prolonger son contrat à l'Allianz Arena.

Le salaire n'est pas l'obstacle pour Kane

Selon le journal « Bild », le salaire ne constituera pas le principal point de désaccord dans les négociations de prolongation, puisque Kane perçoit actuellement environ 25 millions d'euros par an, ce qui fait de lui l'un des joueurs les mieux payés des rangs du Bayern Munich.

Le club allemand ne semble pas envisager de réduire le salaire de son attaquant, au vu de la place qu'il occupe au sein de l'équipe, après être devenu l'un des éléments majeurs du projet sportif du club depuis son arrivée en provenance de Tottenham.

Par conséquent, les détails de la contrepartie financière ne seront pas le principal obstacle à la conclusion d'un nouvel accord entre les deux parties.

Le véritable point de désaccord réside dans la durée du nouveau contrat, le Bayern Munich prévoyant de présenter une offre initiale s'étendant au moins jusqu'en 2029.

De leur côté, les agents de Kane cherchent à trouver une formule qui garantisse à l'attaquant anglais de continuer à concourir au plus haut niveau au cours des prochaines années, tout en inscrivant une participation à la Coupe du monde 2030 dans ses calculs d'avenir.

Kane souhaite préserver sa capacité à rivaliser avec le Bayern Munich et la sélection d'Angleterre, ce qui fait de la durée du contrat un élément essentiel des prochaines négociations.

Barcelone et Al-Hilal à l'affût

Max Eberl, directeur sportif du Bayern Munich, et le directeur général Jan-Christian Dreesen devraient se charger de négocier avec les représentants du joueur.

En face, le père et le frère de Harry Kane représenteront les intérêts de l'attaquant anglais durant les négociations, dans un contexte de volonté claire des deux parties de parvenir à un accord garantissant le maintien du joueur au sein du club bavarois.

Malgré l'intérêt de plusieurs clubs pour les services de Kane, l'attaquant anglais n'a montré aucune envie de quitter le Bayern Munich.

Barcelone et Al-Hilal figurent parmi les clubs ayant manifesté un intérêt pour le joueur, en particulier après la remarquable saison réalisée par Kane, qu'il a terminée en tant que meilleur buteur du championnat d'Allemagne.

Pour autant, le joueur n'a pas sérieusement envisagé un transfert, sa priorité semblant clairement être de poursuivre son parcours avec le Bayern Munich et de tenter de remporter davantage de titres avec le club allemand, tout en continuant à concourir avec la sélection d'Angleterre.

Kane ne prévoit pas non plus de revenir à Tottenham pour le moment, malgré l'association de son nom au club qui a vu débuter sa carrière et son épanouissement dans le football anglais.

Ainsi, l'avenir de Harry Kane semble s'orienter vers un maintien en Allemagne, tandis que la durée du nouveau contrat sera le mot-clé des négociations attendues entre le capitaine de la sélection d'Angleterre et la direction du Bayern Munich.