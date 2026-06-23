Timmy Simons est officiellement le nouvel entraîneur principal de l’OH Leuven, a annoncé le club belge dans un communiqué publié mardi. Contrairement aux rumeurs, Carl Hoefkens, initialement pressenti pour le poste, reste donc à la tête du NAC Breda.

Bien qu’il ait déjà annoncé son intention de disputer la Keuken Kampioen Divisie avec le club néerlandais, les rumeurs concernant son départ ont repris de plus belle ces derniers jours. Selon Het Laatste Nieuws, il était même sur le point de s’engager avec l’OH Louvain.

Le club néerlandais avait pourtant publié un communiqué pour confirmer son intention de conserver son entraîneur, afin d’apaiser les craintes liées à la relégation. Information ensuite démentie par des sources internes au NAC, selon Voetbal International, même si Hoefkens semblait toujours ouvert à ce départ.

Avec l’arrivée de Simons sur le banc louvaniste, le feuilleton des transferts concernant Hoefkens prend fin. Âgé de 49 ans, le Belge succède à Felice Mazzù, parti pour le KAS Eupen.

Surtout connu pour ses 218 matchs au PSV entre 2005 et 2010, Simons entraîne depuis 2021 : il a déjà dirigé le KVC Westerlo, le FCV Dender et Zulte Waregem.

« L’approche de Timmy Simons en tant qu’entraîneur en Belgique est très reconnaissable pour ceux qui l’ont connu en tant que joueur : discipline, structure et intensité », déclare le directeur sportif Gyorgy Csepregi. « Ses équipes se caractérisent par une organisation solide, la volonté de pratiquer un football dominant et une mentalité de gagnant affirmée. Nous sommes convaincus qu’il est l’homme de la situation pour nous aider à concrétiser nos ambitions sportives. »

Parallèlement, Hoefkens dirigera lundi la première séance d’entraînement du NAC en tant qu’entraîneur principal. Après de longues discussions, le club a décidé de conserver le technicien malgré la relégation. Hoefkens dispose encore d’un contrat d’un an à Breda.