Comme le rapportent de concert le kicker et le Süddeutsche Zeitung, le gardien a tiré la sonnette d’alarme mercredi. Environ sept mois après son arrivée au sein de l’agence autoproclamée « boutique » le 4 janvier, Atubolu n’a toujours pas trouvé de nouveau club, après avoir fait part de son souhait de départ au SC Fribourg et, dans ce contexte, avoir refusé une prolongation de son contrat courant encore jusqu’en 2027.

Epic Sports aurait même déjà confirmé la séparation au kicker à la demande de ce dernier. Il y a seulement quelques jours, l’hebdomadaire spécialisé avait déjà fait état d’une grande insatisfaction d’Atubolu à l’égard du travail de ses conseillers. De fausses promesses lui auraient été faites. On lui aurait laissé entendre qu’il était notamment une piste de transfert brûlante pour le Borussia Dortmund, l’AC Milan et Aston Villa, au cas où le numéro un titulaire de chacun de ces clubs venait à partir. Mais un changement dans les buts ne s’est à aucun moment dessiné cet été dans les clubs concernés.

Depuis des semaines déjà, il apparaît qu’Atubolu doit faire une croix sur son rêve de Premier League. Selon les informations disponibles, il ne s’est jusqu’ici vu offrir que la possibilité de rebondir chez les promus Hull et Coventry City. Mais le gardien ambitieux, qui figure parmi les candidats à la succession de Manuel Neuer dans le but allemand, aurait refusé les deux clubs. Désormais, le temps presse pour lui. Le mercato dans les grands championnats européens ferme déjà le 1er septembre, et les cinq grands championnats sont déjà dans les starting-blocks. En Espagne, la saison a déjà commencé.

Noah Atubolu va-t-il maintenant rejoindre l’Eintracht Francfort ?

Pour éviter le scénario catastrophe d’une saison passée en tribunes dans le Brisgau, Atubolu serait désormais en train de revoir ses plans. En Mio Backhaus, le SCF a déjà recruté un successeur en provenance du SV Werder Brême pour la somme record de douze millions d’euros. L’issue la plus probable semble désormais se trouver en Bundesliga.

Selon le kicker, l’Eintracht Francfort aurait des vues sur Atubolu, qui pourrait désormais lui aussi s’imaginer un transfert sur les bords du Main. Les Hessois cherchent un nouveau numéro un après la lourde défaite 7-0 en match amical contre le FC Brentford. Ni Kaua Santos, sujet aux blessures et aux erreurs, ni Michael Zetterer, arrivé seulement l’été dernier en provenance du Werder Brême, n’auraient convaincu le nouvel entraîneur Adi Hütter.

La question se pose toutefois de savoir si l’Eintracht peut seulement se permettre de s’attacher les services d’Atubolu. Malgré ce feuilleton bien connu de tous, Fribourg réclamerait encore 15 millions d’euros d’indemnité de transfert, tandis que le SGE n’a pas encore atteint l’excédent de transferts planifié de 50 millions d’euros cet été. En conséquence, aucune négociation concrète n’aurait encore eu lieu entre les deux clubs. Il faudrait sans doute aussi se séparer de l’un des deux gardiens actuels. Zetterer insisterait toutefois pour rester, tandis que le marché pour Kaua Santos ne devrait pas être particulièrement vaste en raison de ses nombreuses bévues et de sa fragilité physique.

Comme alternative à Atubolu, il a récemment été spéculé sur un retour de Lukas Hradecky, qui serait sans doute nettement plus abordable au niveau de l’indemnité de transfert. Le joueur de 36 ans percevrait toutefois aussi un salaire princier à l’AS Monaco et, en raison de son âge, ne serait au mieux qu’une solution transitoire. Selon les informations du kicker, la piste menant au Finlandais n’est pas non plus chaude pour cette raison, lui qui avait gardé les buts de l’Eintracht pendant trois ans avant son transfert au Bayer Leverkusen en 2018.

IMAGO

Agent de Noah Atubolu : pour quoi Ali Barat est-il connu ?

Atubolu, qui s’est longtemps contenté d’un entraînement individuel et qui participe désormais au moins de nouveau à l’entraînement collectif de Fribourg, explore selon le kicker, en plus d’un engagement potentiel à Francfort, d’autres options. Dans un passé récent, de vagues rumeurs ont aussi fait état d’un intérêt du SSC Naples, de l’Olympique de Marseille et d’AFC Bournemouth.

L’équipe d’Ali Barat, en revanche, aurait complètement mal évalué la situation. Une circonstance difficile à expliquer. Après tout, Epic Sports est très bien implantée. L’agence s’occupe d’un assortiment de joueurs de renom. Elle a notamment négocié le transfert de Moises Caicedo à 130 millions d’euros vers le FC Chelsea à l’été 2023. Barat, déjà élu à deux reprises meilleur agent de l’année par le quotidien sportif italien Tuttosport , n’est pas non plus un inconnu pour le Bayern Munich.

L’an dernier, l’Iranien a ficelé avec le FC Chelsea le coûteux prêt de Nicolas Jackson et s’est ensuite surtout lui-même célébré pour cela dans un communiqué de presse plus que grotesque, titré « Ali Barat a redéfini le jeu ». Le texte est paru à peine 13 minutes après l’annonce officielle du transfert, avec des chiffres qui, dans le secteur, ne sont généralement jamais rendus publics avec un tel niveau de détail.



