Le FC Volendam s’est repris après son faux départ en Keuken Kampioen Divisie. Moins d’une semaine après la défaite 3-2 sur le terrain de Jong PSV, les Nord-Hollandais se sont imposés 3-0 face au TOP Oss. Entré en jeu, Alex Plat a été le grand homme du match avec deux buts. Le TOP, qui s’était incliné 1-2 face au NAC Breda lors de la première journée, reste pour l’instant sans point.

Volendam faisait figure d’immense favori avant la rencontre, ce qui rendait d’autant plus surprenant le fait que le TOP ait été l’équipe la plus dangereuse dans les premières minutes. Mauresmo Hinoke a notamment trouvé le poteau d’une belle frappe de l’extérieur du pied.

Volendam continuait d’afficher un niveau moyen, mais a tout de même fait exulter ses supporters après une vingtaine de minutes. Un ballon repoussé est arrivé parfaitement dans les pieds de Nordin Bukala, dont la frappe a fini dans le petit filet opposé.

L’équipe à domicile a, de manière assez étonnante, surtout dû miser sur des contre-attaques. Ainsi, Kayden Wolff, arrivé de Jong Ajax, a tenté sa chance sur l’une d’elles d’une frappe à contre-pied, qui a frôlé le cadre.

Volendam allait regagner les vestiaires avec son avantage, mais non sans inquiétude. Déron Payne et Mawouna Amevor sont tous deux sortis sur blessure avant la pause. Erik Schouten et Luca Blondeau sont entrés en jeu à leur place.

Le TOP n’a pas non plus été inférieur pendant longtemps après la pause, mais les Brabançons ont tout simplement manqué de qualité. Volendam, lui, a frappé de l’autre côté. Henk Veerman a remis le ballon de la tête pour Plat, qui a trouvé la lucarne opposée : 2-0.

Volendam a joué avec visiblement plus de confiance après le 2-0 et a fixé le score final à 3-0 à dix minutes du terme. Nick Doodeman a déposé un ballon parfait au premier poteau, où Plat a surgi avant de conclure avec autorité.