Le FC Volendam est furieux après le comportement de ses propres supporters lors de la rencontre à domicile de dimanche contre Telstar, perdue 1-2. Le seizième du classement de la Vriendenloterij Eredivisie inflige donc une sanction sévère à l’approche des barrages, rapporte ESPN.

« Le FC Volendam sanctionne ses propres supporters pour les incidents survenus après la rencontre à domicile contre Telstar : aucun supporter ne se rendra à Tilburg pour la finale des play-offs de la Keuken Kampioen », peut-on lire sur la chaîne X de la chaîne payante. « Les supporters du Willem II ne sont pas non plus les bienvenus à Volendam pour le match retour, suite aux émeutes de dimanche après-midi. »

Dans un communiqué publié sur son site officiel après analyse des incidents ayant suivi la défaite contre Telstar, le club a déclaré : « Toutes les parties condamnent avec la plus grande fermeté ces événements. »

« À l’issue de la rencontre face à Telstar, des supporters de Volendam ont cherché la confrontation avec les forces de l’ordre pour gagner le secteur des bus adverses. Dans leur élan, ces individus se sont attaqués non seulement aux forces de l’ordre mais aussi à leurs propres concitoyens. Ces violences sont d’autant plus douloureuses et graves », regrette la direction, alors que des supporters, des enfants et des riverains ont été pris au piège des troubles provoqués par les fans de Volendam.

« Des personnes qui souhaitaient simplement regagner leur domicile ou leur véhicule, ainsi que des riverains, ont été victimes de violences qui n’avaient plus rien à voir avec le football. Des incidents très graves, potentiellement mortels, ont visé des personnes innocentes. »

En conséquence, les autorités locales ont décidé d’interdire tout déplacement de supporters pour la rencontre FC Volendam – Willem II de dimanche. Par ailleurs, le club a annoncé qu’aucun fan ne sera autorisé à se rendre à Tilburg mercredi, pour la première manche des barrages d’accession.

La direction du club de ce village de pêcheurs entend imposer des sanctions très sévères. « Le FC Volendam se distancie fermement de ces événements tout à fait condamnables et mettra tout en œuvre pour retrouver et punir les coupables. »

Les supporters volendams avaient déjà exhibé leur pire visage à l’approche du match crucial contre Telstar, comme l’attestent les propos de Ronald Koeman junior, auteur d’un penalty à la 88^e minute. « J’ai été menacé avant la rencontre, c’est regrettable. Je n’ai rien fait à ces personnes, je n’ai pas demandé qu’ils s’en prennent à moi ainsi. Cela a commencé sans raison », a expliqué le gardien au journal De Telegraaf, précisant qu’on lui avait crié « cancer Koeman » après son but tardif.

Les supporters du FC Groningen ne sont pas les bienvenus non plus

À l’instar des fans de Willem II, les supporters du FC Groningen ne seront pas autorisés à se rendre au Kras Stadion jeudi pour la rencontre face à l’Ajax, comptant pour les barrages d’accession aux compétitions européennes. La Fierté du Nord a fait part de sa « fureur » et examine les mesures à prendre.

« Le FC Groningen a été informé par les autorités qu'aucun supporter du club ne serait admis pour la rencontre de barrage contre l'Ajax, jeudi à Volendam. Lundi matin, le club nordiste a découvert avec consternation qu’il ne pourrait pas se rendre à Volendam jeudi prochain pour le match de barrage contre l’Ajax et une place en coupe d’Europe », explique le site officiel du club de Groningen.