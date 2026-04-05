À l'issue du match FC Volendam – Feyenoord, Henk Veerman s'est présenté devant la caméra avec des sentiments mitigés. Son équipe a décroché un point (0-0) et a ainsi aidé le PSV à remporter le championnat, mais l'attaquant s'est surtout montré critique envers le jeu de son équipe. Avec un clin d'œil à son ami Joey Veerman, l'attaquant du FC Volendam a conclu l'interview de manière surprenante.

L'attaquant estime que Volendam aurait dû tirer davantage parti du match contre Feyenoord. « Nous avons eu suffisamment d'occasions de marquer aujourd'hui. Mais nous avons manqué de rigueur en deuxième mi-temps, ce qui nous a trop souvent exposés à des moments décisifs », explique Veerman. « C'est entièrement de notre faute. »

« Nous n’avons pas été assez bons balle au pied et nous n’avons pas eu assez de profondeur sans le ballon. Les gars à l’avant doivent créer de la profondeur et courir des kilomètres pour ouvrir des espaces », explique-t-il. « Nous aurions dû mieux faire. »

Sur le plan défensif, Volendam a laissé beaucoup à désirer, estime Veerman. « On a laissé passer deux ou trois occasions à 100 %. Il faut tout simplement faire mieux », a-t-il déclaré. « D’un autre côté, on s’est aussi créé suffisamment d’occasions pour marquer au moins un but. »

Veerman est resté critique envers l’arbitrage, mais il ne voulait pas s’en servir comme excuse. « Je trouve qu’il y a eu beaucoup de moments qui n’ont pas été pris en compte. Mais au final, nous devons nous remettre en question et marquer ces buts plus tôt », a déclaré l’attaquant.

Après l'analyse du match, la conversation a dérivé sur le titre de champion du PSV, et donc sur son bon ami Joey Veerman. Cela a apporté un moment de légèreté à l'interview, que le joueur de Volendam a visiblement apprécié.

« Oui, je pense que Joey doit être content », commence Veerman avec un sourire. « Je m'attends à recevoir un message, oui. Ou peut-être même plus que ça. »

« Il y aura peut-être une prime, hein. Pour l’avoir un peu aidé aujourd’hui. Ça me semble tout à fait normal », a déclaré Veerman.