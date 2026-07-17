Selon De Telegraaf et Voetbal International, Ipswich Town a formulé une offre de 3 millions d'euros pour recruter le gardien de 22 ans Kayne van Oevelen. Le FC Volendam espère toutefois obtenir une somme plus élevée.

Le gardien de 22 ans s’est déjà mis d’accord avec Valence sur un contrat de cinq ans, mais le club espagnol n’a toujours pas transmis d’offre officielle à Volendam.

Plus pressant, Ipswich a formalisé son intérêt auprès de Volendam en proposant 3 millions d’euros. Les « Palingboeren » ont déjà rejeté cette première approche.

Sous contrat jusqu’en 2028 avec Volendam, le gardien est estimé à 2 millions d’euros par Transfermarkt.

Même si le gardien de but de 1,99 mètre, originaire de Zaandam, ne devrait pas disputer la saison prochaine en Keuken Kampioen Divisie avec Volendam, le club relégué entend tout de même maximiser ses gains.

Malgré la relégation, le portier de 1,99 m, originaire de Zaandam, a réalisé une excellente saison en VriendenLoterij Eredivisie et a attiré l’attention de plusieurs clubs.

Au total, il a disputé 64 matchs officiels avec Volendam, conservant ses cages inviolées à treize reprises.