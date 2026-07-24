Miguel Rodríguez vit ses derniers jours au FC Utrecht. Selon Matteo Moretto de Marca et de Voetbal International, le club d’Utrecht est sur le point de le vendre.

Miguel Rodríguez est arrivé il y a deux ans en prêt en provenance du Celta de Vigo. Lors de sa première saison à Utrecht, il avait fait si forte impression que le club a décidé de le recruter définitivement.

Le FC Utrecht a déboursé 2,5 millions d’euros l’été dernier pour l’ailier droit espagnol, mais le Celta a conservé cinquante pour cent des droits de transfert du joueur.

Désormais, Utrecht se rapproche d’un accord avec Alavés pour la vente de Rodríguez, qui a souvent été gêné par des blessures la saison dernière. Le club espagnol va payer cinq millions d’euros pour le recruter.

Comme Utrecht ne possède que cinquante pour cent des droits de transfert, le club récupérera 2,5 millions d’euros sur l’opération.

Au total, Rodríguez a disputé 64 matches sous le maillot du FC Utrecht. Il a inscrit quinze buts et délivré quatre passes décisives.