Le FC Utrecht va se renforcer avec Richie Omorowa, rapporte le Expressen suédois. L’attaquant suédois arrive en prêt de Samsunspor, où il est sous contrat jusqu’à la mi-2030. Selon De Telegraaf, l’attaquant est dans un premier temps recruté pour le Jong FC Utrecht.

Omorowa (22 ans) est loin d’être un inconnu aux Pays-Bas. Le droitier a disputé 53 matches avec l’Excelsior entre les étés 2023 et 2025, pour 13 buts et 3 passes décisives.

Lors des six derniers mois, Omorowa a été prêté par Samsunspor à l’Olympiakos Nicosie, à Chypre, où il n’a pas marqué en douze matches. Il a en revanche délivré une passe décisive.

Omorowa a quitté l’Excelsior pour Samsunspor en 2025, mais fait marquant, le Suédois aux racines ivoiriennes n’a pas encore disputé le moindre match avec le club turc.

Dès son arrivée en 2025, il a été prêté pour six mois à Degerfors IF. Là non plus, Omorowa n’a pas affiché des statistiques remarquables : dix matches, zéro but, une passe décisive.

L’entraîneur du FC Utrecht, Anthony Correia, souhaite accueillir un nouvel avant-centre depuis un certain temps déjà et tient désormais quasiment son homme, même si la confirmation officielle en provenance de la cité d’Utrecht se fait encore attendre.

Quand Omorowa franchira le pas vers l’équipe première, il luttera pour une place avec David Min et Artem Stepanov. Ce dernier est pour l’instant l’indiscutable premier choix à la pointe de l’attaque.

Omorowa peut aussi évoluer sur les ailes, ce qui offre à Utrecht la variété nécessaire dans le secteur offensif. On ne sait pas encore si l’actuel quinzième d’Eredivisie a également négocié une option d’achat. Omorowa a une valeur marchande de 375 000 euros.