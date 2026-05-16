Selon Voetbal International, le FC Utrecht s’intéresse de près à Boy Kemper. Le capitaine du NAC Breda disposerait aussi de pistes à l’étranger.

Son contrat arrivant à échéance, les discussions pour une prolongation à Breda n’ont pas abouti, ce qui lui permettra de partir librement, sans indemnité de transfert.

Plusieurs clubs anglais s’étaient déjà manifestés, notamment les Queens Park Rangers, mais QPR n’a pas donné suite. Preston North End s’intéresserait également au défenseur, tandis que d’autres formations étrangères se sont renseignées.

Le nouvel entraîneur d’Utrecht, Anthony Correia, a déjà échangé avec le joueur. Selon VI, le FC Utrecht serait actuellement en pole position pour accueillir le natif de Purmerend.

Selon VI, il ne reste plus qu’à attendre une offre officielle des Utrechtois, ce qui pourrait intervenir sous peu.

Bien que fraîchement relégué avec le NAC, il pourrait tout de même rester en Eredivisie via le FC Utrecht. Le défenseur a récemment exprimé son souhait de jouer à l’étranger, mais, après un entretien prometteur avec Correia, il pourrait finalement s’épanouir au Galgenwaard la saison prochaine.

Capitaine du NAC, il a brillé individuellement, inscrivant six buts, dont un doublé lors de la victoire 2-0 contre le SC Heerenveen.