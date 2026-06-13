« Le FC Utrecht s’intéresse à un joueur comptant 22 sélections avec les Oranje, mais se heurte à un obstacle de taille. »

Selon Edjeuitnoord, observateur du club généralement bien informé, le FC Utrecht s’intéresserait de près à Vincent Janssen. Libre de tout contrat, l’attaquant pourrait toutefois difficilement rejoindre le Galgenwaard.

Depuis plusieurs semaines, le nom de l’attaquant du Fortuna Sittard Kaj Sierhuis est également évoqué en interne. Anthony Correia, le nouvel entraîneur des Domstedelingen, en a fait sa priorité offensive.

Si Sierhuis venait à être indisponible, Janssen constituerait une alternative crédible. L’attaquant de 31 ans sera libre de tout contrat à compter du 1^(er) juillet, son accord avec le Royal Antwerp prenant fin ce mois-ci. Le club belge souhaitait prolonger l’aventure avec l’ancien international, mais Janssen a rejeté plusieurs offres de prolongation, toujours selon Edjeuitnoord.

Toutefois, Utrecht ne semble pas non plus être la destination la plus évidente pour ce joueur expérimenté. Janssen gagnait apparemment environ trois millions d’euros par an à Anvers, un salaire que la plupart des clubs néerlandais ne peuvent pas se permettre.

L’international espère donc un projet à l’étranger, de préférence en MLS américaine.

Cette saison, Janssen a été un pilier du Royal Antwerp : en quarante matchs, il a inscrit treize buts et porté le brassard de capitaine.