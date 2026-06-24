Le FC Utrecht s'apprête à recruter un quadruple international américain

Le FC Utrecht a officialisé l’arrivée de Kevin Paredes. Le latéral gauche américain, déjà sélectionné à quatre reprises, arrive libre en provenance du VfL Wolfsburg et s’est engagé pour une saison, avec une option pour deux exercices supplémentaires.

Âgé de 23 ans, le latéral gauche succède au FC Utrecht à la star Souffian El Karouani, auteur d’une saison exceptionnelle (18 passes décisives en 50 matchs officiels) avant de s’envoler vers Al-Qadsiah.

Sur le papier, le club s’adjoint les services d’un joueur très prometteur. Ce gaucher a longtemps été considéré comme l’un des plus grands talents américains et a quitté le D.C. United pour Wolfsburg en 2022 contre un chèque de sept millions d’euros.

Utrecht avait alors tenté d’obtenir son prêt, mais un bon début de préparation avec les Loups avait enterré l’idée. Freiné par une grave blessure au pied, il n’a finalement totalisé que 65 matchs, 4 buts et 4 passes décisives sous le maillot vert et blanc.

C’est pendant son passage en Allemagne qu’il a fait ses débuts avec la sélection américaine, pour laquelle il compte à ce jour quatre sélections, sans jamais être retenu pour la Coupe du monde. La saison dernière, limitée par sa blessure au pied, il n’a disputé que huit matchs.

« Comment je me décrirais ? Comme un arrière latéral », explique Paredes. « Quelqu’un qui adore attaquer. Quelqu’un qui aime courir, mais cela ne signifie pas que je néglige le travail défensif. Je suis toujours discipliné. Mais par nature, j’ai une envie irrépressible d’aller de l’avant. »

Impatient de débuter, il lance un appel aux supporters : « Venez au stade et soutenez-nous. Je suis un joueur passionné, j’adore me laisser emporter par l’ambiance. J’adore cette énergie ! J’ai hâte de disputer mon premier match. »