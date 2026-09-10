Le FC Utrecht a décidé de prendre des mesures contre ses propres supporters à la suite des incidents survenus samedi dernier face à Go Ahead Eagles. Pour le déplacement à Excelsior dimanche prochain, les supporters seront encore autorisés à venir, mais uniquement s’ils se rendent à Rotterdam en bus de supporters.

C’est ce qu’a annoncé le club auprès de RTV Utrecht. Auparavant, les supporters pouvaient également se rendre à Rotterdam en voiture, mais cette option a été supprimée après une concertation tripartite plus tôt dans la semaine. La même mesure s’appliquera également lors de Feyenoord - FC Utrecht, le 20 septembre.

Samedi dernier, la situation a complètement dégénéré au Stadion Galgenwaard. Des supporters ont lancé une bombe de feu d’artifice sur la pelouse, après quoi le match a été temporairement interrompu. Un peu plus tard, d’innombrables gobelets ont été jetés sur le terrain, après quoi l’arbitre Martin van den Kerkhof a décidé d’arrêter définitivement la rencontre.

Mardi, le reste du match a été disputé à huis clos. Le FC Utrecht y est admirablement revenu après avoir été mené 1-3, et a finalement réussi à arracher un match nul 3-3.

Les supporters d’Utrecht s’étaient déjà mal comportés par le passé lors d’un déplacement à Excelsior. Lors de la précédente édition, le 26 avril de cette année, des supporters avaient allumé des feux d’artifice. La KNVB avait pour cela infligé au FC Utrecht une amende de 10 000 euros ainsi qu’une sanction avec sursis d’un match à l’extérieur sans supporters d’Utrecht.

Le FC Utrecht a en outre fait savoir plus tôt dans la semaine qu’il était déjà en train de distribuer des interdictions de stade locales. « Sur la base des images de vidéosurveillance disponibles, les premiers individus ont été identifiés », a indiqué le club. En plus des interdictions de stade locales, la KNVB peut également encore prononcer des interdictions de stade au niveau national.