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imago-sport-1085217917.jpgANP
Bart DHanis
Traduit par

Le FC Utrecht ne convainc pas du tout face aux Kozakken Boys, mais se qualifie quand même pour le tour suivant de la Coupe

Kozakken Boys vs Utrecht
Kozakken Boys
Utrecht
KNVB Cup

Le FC Utrecht s’est imposé 0-1 face aux Kozakken Boys jeudi soir. L’équipe d’Anthony Correia accède ainsi au tour suivant de la Coupe des Pays-Bas Eurojackpot.

Dans une première période très terne, Sergio Padt a dû intervenir pour la première fois au bout de vingt minutes. Le gardien a écarté un centre dévié qui filait juste sous la barre.

Peu après, les Kozakken Boys se sont à nouveau montrés dangereux. Une frappe de Milan van den Berg a été contrée avant de passer juste à côté du but. Le corner qui a suivi a été envoyé de peu au-dessus de la barre.

Quatre minutes plus tard, Utrecht s’est montré pour la première fois. Sur un coup franc indirect frappé depuis le côté du terrain, Oualid Agougil a envoyé le ballon dans la surface. Complètement démarqué, Nikolas Panagioutou l’a repris avec adresse pour ouvrir le score : 0-1.

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Après la pause, les Kozakken Boys ont repris l’initiative. Le quatrième de deuxième division s’est procuré plusieurs occasions, obligeant Padt à s’employer. Une frappe du remplaçant Mouad Hassan s’est notamment révélée très dangereuse, mais Padt est encore intervenu.

À la 84e minute, Utrecht a semblé sur le point de plier le match. Yoann Cathline a servi Marius Broholm, seul face au gardien, mais celui-ci a manqué sa finition. Les Kozakken Boys n’ont pas lancé d’offensive finale.

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