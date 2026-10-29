Le FC Utrecht s’est imposé 0-1 face aux Kozakken Boys jeudi soir. L’équipe d’Anthony Correia accède ainsi au tour suivant de la Coupe des Pays-Bas Eurojackpot.

Dans une première période très terne, Sergio Padt a dû intervenir pour la première fois au bout de vingt minutes. Le gardien a écarté un centre dévié qui filait juste sous la barre.

Peu après, les Kozakken Boys se sont à nouveau montrés dangereux. Une frappe de Milan van den Berg a été contrée avant de passer juste à côté du but. Le corner qui a suivi a été envoyé de peu au-dessus de la barre.

Quatre minutes plus tard, Utrecht s’est montré pour la première fois. Sur un coup franc indirect frappé depuis le côté du terrain, Oualid Agougil a envoyé le ballon dans la surface. Complètement démarqué, Nikolas Panagioutou l’a repris avec adresse pour ouvrir le score : 0-1.

Après la pause, les Kozakken Boys ont repris l’initiative. Le quatrième de deuxième division s’est procuré plusieurs occasions, obligeant Padt à s’employer. Une frappe du remplaçant Mouad Hassan s’est notamment révélée très dangereuse, mais Padt est encore intervenu.

À la 84e minute, Utrecht a semblé sur le point de plier le match. Yoann Cathline a servi Marius Broholm, seul face au gardien, mais celui-ci a manqué sa finition. Les Kozakken Boys n’ont pas lancé d’offensive finale.