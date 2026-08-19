Le FC Utrecht mène des discussions au sujet d’un joueur qui brille en Eredivisie

Le FC Utrecht est en discussions avec Fortuna Sittard au sujet d’un transfert d’Eduard Michut, rapporte L’Équipe. Le Français doit venir renforcer le milieu de terrain d’Anthony Correia.

Le FC Utrecht apprécie énormément Michut et discute déjà avec Fortuna Sittard du montant du transfert. Il est encore sous contrat dans le Limbourg jusqu’à la mi-2027 et Fortuna devra donc le vendre pour encore en tirer quelque chose.

Le FC Utrecht recherche activement des renforts au milieu de terrain. Le week-end dernier, Ferdinand Pohl a été aligné aux côtés de Dani de Wit. L’Allemand avait été recruté comme défenseur central.

L’intérêt pour Michut est sans doute lié à la blessure d’Alonzo Engwanda. Le Belge est absent depuis le mois de mai en raison d’une blessure aux ischio-jambiers et n’est toujours pas revenu.

Michut a été formé au Paris Saint-Germain, mais n’a jamais percé en équipe première. Après des prêts à Sunderland et à Adana Demirspor, il est ensuite parti librement vers ce dernier club

Le milieu de terrain français a décidé, après deux mois, de résilier unilatéralement son contrat sur la base des règles de la FIFA en raison de longs retards de paiement et du non-versement de son salaire. Il est ainsi devenu libre.

Fortuna a profité de cette situation. Au total, il a disputé 42 matches pour le club de Sittard. Il a inscrit deux buts et délivré deux passes décisives, dont la splendide égalisation lors de la première journée contre le PSV (2-2).